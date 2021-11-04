İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2021 Perşembe / 29 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,6957
  • EURO
    11,237
  • ALTIN
    558.455
  • BIST100
    1575.67
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eintracht Frankfurt, son dakika golüyle kazandı
Spor

Eintracht Frankfurt, son dakika golüyle kazandı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Eintracht Frankfurt, deplasmanda Olympiakos'u son dakika golüyle 2-1 mağlup ederek puanını 10'a yükseltti.

4 Kasım 2021 Perşembe 23:05 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 23:05
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiren mücadelede Olympiakos ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.

D Grubu'nda oynanan mücadeleyi Eintracht Frankfurt 90. dakikada attığı golle 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadelede Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Kamada ve 90. dakikada Hauge kaydetti. Olympiakos'un tek golü ise Youssef El-Arabi'den geldi.

Bu sonucun ardından Eintracht Frankfurt puanını 10'a yükseltti. Olympiakos ise 6 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçlarında Olympiakos kendi sahasında temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak. Eintracht Frankfurt ise kendi sahasında Antwerp'i konuk edecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.