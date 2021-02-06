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Spor

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Adi Hütter'den Bursaspor'a Ali Akman eleştirisi

Almanya Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağlayan Ali Akman'ın Bursaspor tarafından kadro dışı bırakılmasını Eintracht Frankfurt teknik direktörü Adi Hütter sert sözlerle eleştirdi.

06 Şubat 2021 Cumartesi 18:20 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 18:20
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Bursaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve yeni sezon için Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile anlaşan Ali Akman, kadro dışı kalırken Bursaspor, konuyla ilgili 'Ali Akman'ın etik dışı transferinden ve davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.' diyerek açıklamada bulunmuştu.

18 yaşındaki futbolcu için bu kez de Almanya'dan açıklama geldi. Eintracht Frankfurt teknik direktörü Adi Hütter, sezon başında takımına katılacak olan Ali Akman'ın Bursaspor tarafından kadro dışı kalmasını değerlendirdi.

"İZLERKEN ZEVK VERİYOR'

Adi Hütter, 'Bursaspor'un verdiği karar utanç verici. Bundesliga'ya uyum sağlayacağını düşünmesem, bu transfere onay vermezdim. Onun oyun tarzını çok beğeniyorum. İzlerken zevk veriyor. Bursaspor'un kararı utanç verici olsa da bizimle yapacağı antrenmanlarla maç eksikliğini gidereceğini düşünüyorum.' sözlerini kullandı.

"ASGARİ MAAŞA FUTBOL OYNUYOR"

Bursaspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Ali Akman, 1 Temmuz tarihinden sonra Alman ekibinin formasını giyecek.

Ayhan Akman ise yeğeni hakkında Bursaspor tarafından verilen bu karar hakkında 'Ali ne yaptı da kadro dışı bırakılıyor? Bu çocuk Bursaspor'a hizmet etti. Sezon sonu serbest. O zaman şunu da söyleyeyim. Asgari maaşa futbol oynuyor. Bırakın da hayalinin peşinden koşsun çocuk.' sözlerini kullanmıştı.

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