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Spor

Ekambi transferinde Fenerbahçe'ye Suudi rakip

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Toko Ekambi'ye Suudi Arabistan'dan talip çıktı. Suudi kulübü Abha Club'ın, Lyon'la anlaşma aşamasına geldiği belirtildi.

12 Ağustos 2023 Cumartesi 10:34 - Güncelleme:
Ekambi transferinde Fenerbahçe'ye Suudi rakip
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Fenerbahçe'de yeni sezonun başlamasına saatler kala transfer çalışmaları tam gaz sürüyor.

Lyon'un kamp kadrosuna alınmayan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Karl Toko Ekambi ile Fenerbahçe'nin anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenilmişti. Ancak Fransız Gazetesi L'Equipe, Ekambi için Suudi Arabistan kulübü Abha Club'ın, Lyon'la anlaşma aşamasına geldiğini yazdı.

Haberde Lyon'un, iki kulüple de 1.7 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya vardığını ancak Ekambi'nin, daha yüksek maaş alacağı Suudi Arabistan'ı tercih edeceği vurgulandı.

139 GOL 45 ASİST

Kariyerinde şu ana kadar 417 maça çıkan Karl Toko Ekambi, 139 kez gol sevinci yaşadı.

Hücumun her bölgesinde oynayabilen Ekambi'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

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