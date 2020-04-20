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Spor

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici için karar verildi

Fenerbahçe Yönetimi, sarı laciverti kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mehmet Ekici ile yeniden anlaşmak istiyor.

20 Nisan 2020 Pazartesi 15:50 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 15:50
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Her futbolcu forma için savaş vermek zorundadır ama konu Mehmet Ekici olunca durum biraz daha sıra dışı. Onun kariyeri sürekli cephede geçiyor! Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olabilmek için kadro dışı kalmayı göze alan Ekici, altı ay top oynamadıktan sonra sarı-lacivertli formayı sırtına geçirmişti. Ancak aradan geçen bu zamanın bedeli üst üste yaşanan sakatlıklar oldu ve ayrılma noktasına gelen Mehmet, kadro dışı süreci yaşasa da direndi. Yönetim oyuncunun çabasından o kadar memnun kaldı ki, sarı-lacivertliler sezon sonu sözleşmesi bitecek Ekici ile yeniden anlaşmayı planlıyor. (Türkiye Gazetesi)

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