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Spor

Ekin Çelikdemir, NCAA'de Washington State ile anlaştı

Aldığı bursla eğitim ve spor hayatını ABD'de sürdüren Fenerbahçeli basketbolcu Ekin Çelikdemir, Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) takımlarından Washington State Üniversitesi ile anlaştı.

AA11 Mayıs 2020 Pazartesi 13:18 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 13:18
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Fenerbahçe'de yetiştikten sonra ABD'de birçok ünlü sporcunun da mezun olduğu Tilton School'dan burs kazanan Ekin, takımı ile ilk senesinde şampiyonluğa ulaştı. Geride kalan sezonda 29 maça çıkan 19 yaşındaki oyun kurucu, ortalama 25 dakika sahada kalırken 8.8 sayı, 4.1 ribaund, 3.3 asist ve 2.5 top çalma ortalamaları ile şampiyonluğa önemli bir katkıda bulundu. Genç basketbolcu, ligin en iyi 5'ine de seçildi.

Bu performansının ardından NCAA takımları Washington State Üniversitesi, Amerikan Üniversitesi, CSU Bakersfield, Vermont Üniversitesi ve Iona Koleji'nden teklif alan Ekin, tercihini konferansın köklü takımlarından Washington State Üniversitesi'nden yana kullandı.

Performansı ve transferiyle ilgili açıklamada bulunan Ekin Çelikdemir, "ABD'deki öncelikli hedefim, bireysel becerileri değil takım oyuncusu yönümü geliştirmek ve döndüğümde milli takımımızın formasını sırtıma geçirmek. Burada hem bireysel hem de takım olarak önemli başarılar elde edip, ülkemi gururlandıracağımdan eminim." ifadelerini kullandı.

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