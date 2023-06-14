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Spor

Ekpe Udoh'un yeni görevi belli oldu

Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncularından Ekpe Udoh'un, basketbolu bıraktıktan sonraki yeni görevi belli oldu.

14 Haziran 2023 Çarşamba 20:09 - Güncelleme:
Ekpe Udoh'un yeni görevi belli oldu
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Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncularından Ekpe Udoh'un, basketbolu bıraktıktan sonraki yeni görevi belli oldu.

Ekpe Udoh, NBA ekiplerinden Atlanta Hawks'ın teknik ekibine dahil oldu. Udoh, başantrenör Quin Snyder'ın asistan koç yardımcılığı görevini üstlenecek.

Öte yandan 2020-21 sezonunda Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran antrenör Igor Kokoskov'da Atlanta Hawks'ın teknik ekibine katılan bir diğer isim oldu. Sırp koç tıpkı Ekpe Udoh gibi Atlanta Hawks'ta asistan koç yardımcılığı görevini üstlenecek.

Eski Fenerbahçe Beko forması giyen Bogdan Bogdanovic'de Atlanta Hawks forması giyen isimler arasında yer alıyor.

  • Ekpe Udoh
  • Quin Snyder
  • Atlanta Hawks

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