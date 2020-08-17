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Spor

Ekrem Ekşioğlu Fenerbahçe'ye transfer oldu

Yayıncı kuruluştan ayrıldığını açıklayan Ekrem Ekşioğlu, Fenerbahçe altyapısında antrenör olarak göreve başladı.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 16:38 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 16:38
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Bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen eski futbolcu ve futbol yorumcusu Ekrem Ekşioğlu, Fenerbahçe altyapısında göreve başladığını açıkladı.

Ekşioğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün benim için bir milad. İçinden geldiğim çok sevdiğim yeşil sahalara Türkiye’nin en büyük spor kulübü Fenerbahçe çatısı altında yeni nesilleri, geleceğin karakterli ve donanımlı futbolcularını yetiştirmek üzere geri dönüyorum. Başkanımız Ali Koç ve Yöneticilerimiz başta olmak üzere bana güvenen herkese teşekkürü bir borç bilirim."

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