İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2024 Cumartesi / 7 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0413
  • EURO
    36,0249
  • ALTIN
    2561.47
  • BIST100
    11064.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ekrem Kılıçarslan yeniden Göztepe'de
Spor

Ekrem Kılıçarslan yeniden Göztepe'de

Önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Göztepe, eski kalecisi Ekrem Kılıçarslan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

IHA13 Temmuz 2024 Cumartesi 10:28 - Güncelleme:
Ekrem Kılıçarslan yeniden Göztepe'de
ABONE OL

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Djalma Silva, Isaac Solet, Nazım Sangare ve Koray Günter'i transfer eden sarı-kırmızılılar, şimdi de kaleye bir takviye gerçekleştirdi. İzmir ekibi, son olarak Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen eski kalecisi Ekrem Kılıçarslan'ı kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Göztepe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "1997 doğumlu kaleci Ekrem Kılıçarslan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ekrem Kılıçarslan'a Göztepe'mize yeniden hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Göztepe'de 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Erkam Kömür, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla Bandırmaspor'a kiralandı.

  • gzötepe
  • sözleşme
  • Ekrem Kılıçarslan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.