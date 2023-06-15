2023 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında Sırbistan'a 71-63 mağlup olan A Milli Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Ekrem Memnun, "Buradaki hasarın bir mağlubiyetten fazla olmaması için çalışacağız. Şimdi otele gidip hatalarımızı ve sakatlarımızı tamir edeceğiz. Yarın yepyeni bir gün." dedi.

Stozice Arena'daki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan tecrübeli antrenör, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Birincisi kaybettiğimiz için üzgünüz. Sırbistan takımını kutluyoruz, zaten son Avrupa şampiyonu. Yani neyle karşılaşacağımızı biliyorduk. Onlar da zaten Sırbistan gibi oynadılar. Beklemediğimiz hiçbir şey olmadı sahada. Bizim açımızdan, daha çok potansiyelimiz olduğunu ben biliyorum, oyuncularım da biliyor, bunu hazırlık periyodunda gösterdik. Ama ilk maçımız, çok genç oyuncularımız var. Maalesef gerçek potansiyelimizi yansıtamadık. 20 top kaybı yaptık. Biz bu kadar hata yapan bir takım değiliz. Hazırlık maçlarında da 19-20 top kayıpları yaptık. 2-3 maçta bunlar oldu ve farklı kaybettik zaten."

"BURADAKİ HASARIN BİR MAĞLUBİYETTEN FAZLA OLMAMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"



Potansiyellerinin bu maçta gösterdiklerinden fazla olduğunu bildiklerini ve kaybettikleri için üzüldüklerini aktaran Memnun, "Buradaki hasarın bir mağlubiyetten fazla olmaması için çalışacağız. Şimdi otele gidip hatalarımızı ve sakatlarımızı tamir edeceğiz. Yarın yepyeni bir gün." diye konuştu.

Yarın karşılaşacakları Macaristan'ın da çok iyi, çok potansiyelli bir takım olduğuna dikkati çeken Ekrem Memnun, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Zaten bu turnuvada gücü olmayan bir takım yok. Oyuncularıma güveniyorum, inanıyorum. Çok potansiyelli oyuncularımız var. Tecrübe eksiğimiz var ama mücadelemizle, inancımızla üstesinden geleceğiz. Kimse kolay olacağını söylemedi. Yani buralardan pat diye olimpiyatlara gitmek diye bir şey yok. Yani bir kavgaya gireceğiz, mücadele edeceğiz. Umut ediyorum herkes de bizim gibi bakıyordur. Takıma güveniyorum, yarın bakacağız."

SEVGİ UZUN: "ÇOK FAZLA TOP KAYBI YAPTIK"



Milli oyuncu Sevgi Uzun ise, zor bir maça çıkacaklarını bildiklerini hatırlattı.

Hazırlanmak için yeterince süre bulduklarını kaydeden Sevgi Uzun, "Ekrem hocanın bizden istediklerini tam olarak sahaya yansıtamadık, çok fazla top kaybı yaptık. Yarın tekrar bir maçımız var. Henüz daha hiçbir şey bitmiş değil. Önümüzde çok uzun bir yol var. Bunlardan ders çıkarıp, yarın daha iyi mücadele edip galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.