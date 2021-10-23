Ekrem Memnun: İnşallah üstüne koyarak devam edeceğiz

23 Ekim 2021 Cumartesi 23:36 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 23:36

ING Basketbol Süper Ligi 5. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes'i 92-85 mağlup eden Galatasaray NEF'te başantrenör Ekrem Memnun, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Memnun'un sözleri şu şekilde;

"Öncelikle kazandığımız için çok mutluyuz. Geçen hafta şanssızlıklarımız oldu ve mağlubiyetten geldik. Biz iyi yerlerde olmak istiyoruz. Genç, güzel ve gelişmeye açık bir takımımız var. Takımımıza inanıyoruz. Galatasaray'a ve Galatasaray kültürüne layık bir oyun oynamak istiyoruz. Anadolu Efes gibi ülkemizi gururla temsil etmiş, EuroLeague şampiyonu olmuş güçlü bir takımı yendiğimiz için çok mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İlk yarı tamamen Anadolu Efes'in ritmiyle oynadık. Biz onların oynadığı gibi oynayamayız. Onlar bu ritme, oyunlarıyla çok alışkınlar. Zaten bu oyunlarıyla Avrupa şampiyonu olmuş bir takım var. Hızlı oynamak ve kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz. Open courta gidince güzel şeyler oldu. Umarım böyle devam edecek."

"İNANÇLI BİR TAKIMIZ"

"İnançlı bir takımız. Yeniyiz ama oyuncular birbirini seviyor ve birbirine inanıyor. Bazen basit hatalar yapıyoruz. Gelişmekte olan bir takımız. Bu bizim için güzel bir işaret. 16 sayı geriden geldik ve maçı bırakmadık. Oyuncuları kutluyorum. İnşallah üstüne koyarak devam edeceğiz."