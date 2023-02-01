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Spor

Ekrem Örenç: Galibiyetten dolayı çok mutluyuz

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında evinde Giresunspor'u 5-1 mağlup eden Kasımpaşa'da Teknik Sorumlu Ekrem Örenç açıklamalarda bulundu.

IHA1 Şubat 2023 Çarşamba 20:20 - Güncelleme:
Ekrem Örenç: Galibiyetten dolayı çok mutluyuz
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Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç, Giresunspor maçının ardından kazanmalarındaki en büyük etkinin kalecileri olduğunu dile getirerek, "3 puana ihtiyacımız vardı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından gerçekleşen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç, "Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Bu 3 puana ihtiyacımız vardı. Maçın hemen başında gol yedik. Yediğimiz gol sonrası moralimiz bozuldu. Sonra beraberliği yakalayıp öne geçtik. Netice itibarıyla 5-1'lik net bir galibiyet aldık. Maç ile alakalı olarak değinmemiz gereken başka bir nokta da kalecimiz. Maç içerisinde kritik dakikalarda kalecimizin çok net 2 pozisyonda kalesini gole kapatması bugün kazanmamızdaki en büyük etkenlerden bir tanesi oldu. Sergilediği performans bize büyük moral oldu. Bu skor bizim için ligde önümüzdeki haftalarda oynayacağımız maçlar için büyük moral oldu. Önümüzdeki maçlara çalışacağız" diye konuştu.

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