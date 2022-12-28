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Spor

Ekrem Örenç: İlk yarım saat çok üstün oynadık

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda İstanbulspor'a 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik sorumlu Ekrem Örenç açıklamalarda bulundu.

IHA28 Aralık 2022 Çarşamba 19:55 - Güncelleme:
Ekrem Örenç: İlk yarım saat çok üstün oynadık
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Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç, İstanbulspor karşısında ikinci yarı yakaladıkları pozisyonları gole çeviremediklerini söyledi.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Müsabakaya üstün başladıklarının altını çizen Ekrem Örenç, "İlk yarım saat çok üstün oynadık. Golümüzü attık. 1-0'dan sonra skor daha fazla olabilirdi ancak olmadı. Golden sonra çabuk şekilde beraberlik golü yedik. Sonra takımın düzeni bozulsa da denk oyun devam etti. Devreye 1-1 berabere girdik. Devrede oyuncuları uyardık. İkinci yarıya iyi başladık pozisyonlar yakaladık ama maalesef atamadık. Dikdörtgenin içine girmediği sürece takımda biraz moral düşebilir. İstanbulspor'u tebrik etmek lazım. Biz tempo istedikçe onlar bizi yavaşlattılar. Tek kontra ataklarla etkili oldular. Maçın zor geçeceğini biliyorduk" ifadelerini kullandı.

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