Ekrem Örenç: Maçta hedefimiz 3 puandı

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Maçta hedefimiz 3 puandı. Ancak son dakikada bir gol atmanın faydalarını önümüzdeki maçlarda kesinlikle göreceğiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç, "Maça çok iyi başladık. İlk 15 dakika tamamen üstündük. 15 dakikadan sonra Karagümrük direnç göstermeye başladı, maça ortak oldu. Penaltı oldu, penaltıdan sonra oyun üstünlüğü yine bize geçti. İlk yarının sonuna doğru ikinci golü bulduk ama ofsayt kararı ile iptal oldu. İkinci yarı Karagümrük bizden iyi oynadı. Pas yaptılar, çok koştular. Maçın sonlarında doğru direnç göstermeye başladık. Oyuna ortak olduk. Son dakikada golü bizim için net bir goldü. Elle oynama yoktu, rakip takımın dediği gibi değildi. Net bir goldü. Maç berabere bitti. Maçta hedefimiz 3 puandı. Ancak son dakikada bir gol atmanın faydalarını önümüzdeki maçlarda kesinlikle göreceğiz" diye konuştu.