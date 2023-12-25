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Spor

Ekrem Örenç: Mücadele dozu yüksek, seyir zevki düşük bir maçtı

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç, yılın son maçında galip gelemedikleri için üzgün olduklarını dile getirerek, “Mücadele dozu yüksek, seyir zevki düşük bir maçtı” dedi.

IHA25 Aralık 2023 Pazartesi 20:00 - Güncelleme:
Ekrem Örenç: Mücadele dozu yüksek, seyir zevki düşük bir maçtı
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç, "Senenin son maçında galibiyet için sahaya çıktık. İlk dakikasından itibaren üstün oynadığımızı düşünüyorum. Pozisyonlara girdik. Penaltı kazandık ama kaybettik. Olabilir. Futbolda bunlar var. Daha sonrasında da pozisyonlara girdik. Farkı açabilirdik. Rakibimiz beraberliği yakalayınca bu gol onlara can verdi. İkinci yarı tekrar galibiyet için sahaya çıktık. Yine yoğun pozisyonlar yakaladık ve öne geçtik. Rakibimiz bizim bir hatamız sonucu beraberliği yakaladı. Maç berabere bittiği için üzüldük, galibiyet hedefliyorduk. Yeni yılda daha çok çalışacağız. Rizespor'u da tebrik ediyorum. Maçın mücadele dozu yüksekti ama seyir zevki düşüktü" diye konuştu.

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