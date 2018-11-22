Ekuban açıklaması! 'Eğer 3 yıllık sözleşme imzalarsak...'
Trabzonspor Kulübü, Leeds United'dan renklere bağlanan Ekuban'ın transferiyle ilgili açıklama yaptı.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Kulübümüzün, şeffaflık ilkeleri kapsamında dün kamuoyuna açıkladığı faaliyet raporunda yer alan Caleb Ansah Ekuban’ın 225.000-€’luk menajerlik ücretine ilişkin açıklama yapma gereği doğmuştur.
Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban, 29.08.2018 tarihinde 200.000-€ karşılığında ve menajerlik ücreti ödenmeksizin Leeds United kulübünden 1 yıllığına kiralanmıştır.
Faaliyet raporumuzda belirtilen menajerlik ücreti, ilgili tarihte KAP’a yapmış olduğumuz açıklamadan da anlaşılacağı üzere kulübümüzün, 31.05.2019 tarihinde sözleşmede bulunan satın alma opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzalanması halinde ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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