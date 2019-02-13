Ekuban: Ligi ve kupayı istiyoruz

HOCAMIZ NE İSTİYOR İYİ BİLİYORUZ

TRABZONSPOR'UN Gana asıllı İtalyan futbolcusu Caleb Ekuban, Trabzon'da kalmak istiyor. Bordo-Mavililer’in aylık dergisine bir röportaj veren Ekuban, iyi bir takımlarının olduğunu vurgulayarak, “Sahaya çıkan, o formayı giyen herkes hocamızın ne istediğini, sahada ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Takımımızın ismi Trabzonspor. Katıldığımız her organizasyonda en iyisini hedefleriz. Ligi ve kupayı en iyi noktada tamamlamak istiyoruz. Bunun bilincindeyiz ve hedefimiz belli” diye konuştu.

FUTBOLA MOTİVE OLDUM

PERFORMANSININ şuan sadece yüzde 60’ını ortaya koyabildiğini aktaran yıldız oyuncu, “Çok çalışıyorum. Lig bitince kontrat konusu gündeme gelecek. Sezon ortasında böyle konuları asla düşünmem. Sadece futbola motive olmuş durumdayım. Sezon sonu Trabzonspor Kulübü beni görüşmek için çağırırsa çok mutlu olurum. Çünkü Trabzon'da çok mutluyum ve bu takımda olmak çok iyi hissettiriyor. Kulübüm benden memnunsa devam etmek isterim” ifadelerini kullandı.

Güneş