DHA 3 Ağustos 2021 Salı 13:42 - Güncelleme: 3 Ağustos 2021 Salı 13:42

Trabzonspor Kulübü, forvet oyuncusu Caleb Ekuban'ın Genoa'ya transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya'nın Genoa kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

EKUBAN TRANSFER GÖRÜŞMESİ İÇİN TRABZON'DAN AYRILDI

Trabzonspor'da takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren ve bir süredir adı İtalya Serie A ekiplerinden Genoa ile anılan forvet oyuncusu Caleb Ekuban, transferine resmiyet kazandırmak için şehirden ayrıldı. Kulüp tarafından izin verilen Ekuban'ın Trabzon'dan ayrılarak İstanbul'a gittiği ve buradan da İtalya'ya hareket edeceği belirtildi. Görüşmelerin sonuçlandırılmasının ardından transferin kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.