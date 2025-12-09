İSTANBUL 11°C / 7°C
9 Aralık 2025 Salı
El Bilal Toure, gol sayısını 4'e çıkardı

Gaziantep FK maçında Beşiktaş'ın beraberlik golünü atan El Bilal Toure, gol sayısını 4'e yükseltti. Başakşehir, Fenerbahçe, Karagümrük ve Gaziantep FK filelerini havalandıran golcü oyuncu, tüm gollerini İstanbul'da kaydetti.

9 Aralık 2025 Salı 00:15
Karşılaşmaya santrafor başlayan El Bilal Toure, attığı golle maçta skoru 1-1'e getirdi.

35. dakikada Ogün Özçiçek'in pasında topu ceza sahası içinde uzaklaştırmak isteyen Gaziantep FK kalecisi Zafer Görgen'in vuruşunda meşin yuvarlak baskıyı sürdüren El Bilal Toure'ye çarparak filelerle buluştu.

Siyah-beyazlıları attığı golle oyuna yeniden ortak eden El Bilal Toure, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının ardından Gaziantep FK'yi de boş geçmeyerek gol sayısını 4'e yükseltti.

İlk yarının son dakikasında ve 50. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan golcü oyuncu net fırsattan yararlanamadı.

RAMS Başakşehir ve Fenerbahçe filelerini de havalandıran siyah-beyazlı oyuncu, tüm gollerini İstanbul'da kaydetmiş oldu.

