El Bilal Toure, gol sayısını 4'e çıkardı

Karşılaşmaya santrafor başlayan El Bilal Toure, attığı golle maçta skoru 1-1'e getirdi.

35. dakikada Ogün Özçiçek'in pasında topu ceza sahası içinde uzaklaştırmak isteyen Gaziantep FK kalecisi Zafer Görgen'in vuruşunda meşin yuvarlak baskıyı sürdüren El Bilal Toure'ye çarparak filelerle buluştu.

Siyah-beyazlıları attığı golle oyuna yeniden ortak eden El Bilal Toure, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının ardından Gaziantep FK'yi de boş geçmeyerek gol sayısını 4'e yükseltti.

İlk yarının son dakikasında ve 50. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan golcü oyuncu net fırsattan yararlanamadı.

RAMS Başakşehir ve Fenerbahçe filelerini de havalandıran siyah-beyazlı oyuncu, tüm gollerini İstanbul'da kaydetmiş oldu.