İSTANBUL 26°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2023 Pazartesi / 9 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,0447
  • EURO
    29,7723
  • ALTIN
    1777.75
  • BIST100
    7510.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • El Clasico öncesi Barça'ya 3 puan genç yıldızdan!
Spor

El Clasico öncesi Barça'ya 3 puan genç yıldızdan!

La Liga'nın 10. haftasında Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti.

23 Ekim 2023 Pazartesi 00:19 - Güncelleme:
El Clasico öncesi Barça'ya 3 puan genç yıldızdan!
ABONE OL

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu konuk etti.

Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Barcelona 1-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken Barcelona ikinci yarıda sonuca gitmesini bildi. 79. dakikada kariyerinde ilk kez profesyonel bir maçta oyuna giren 17 yaşındaki Guiu, Joao Felix'in asistinde topu ağlara göndererek Barcelona'ya galibiyeti getiren isim oldu.

Bu sonucun ardından Barcelona, 24 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü. Athletic Bilbao ise 17 puanda kaldı.

Bir sonraki hafta ise Barcelona, sahasında Real Madrid'le El Clasico'da karşı karşıya gelirken Athletic Bilbao ise Valencia'yı ağırlayacak.

  • Barcelona vs Athletic Bilbao
  • La Liga
  • 1-0 maç sonucu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.