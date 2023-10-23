El Clasico öncesi Barça'ya 3 puan genç yıldızdan!

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu konuk etti.

Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Barcelona 1-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken Barcelona ikinci yarıda sonuca gitmesini bildi. 79. dakikada kariyerinde ilk kez profesyonel bir maçta oyuna giren 17 yaşındaki Guiu, Joao Felix'in asistinde topu ağlara göndererek Barcelona'ya galibiyeti getiren isim oldu.

Bu sonucun ardından Barcelona, 24 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü. Athletic Bilbao ise 17 puanda kaldı.

Bir sonraki hafta ise Barcelona, sahasında Real Madrid'le El Clasico'da karşı karşıya gelirken Athletic Bilbao ise Valencia'yı ağırlayacak.