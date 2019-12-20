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Spor

El Clasico’da olay çıktı: 21 yaralı

Barcelona ile Real Madrid arasında oynanan dev maçın ardından 5 bin ayrılıkçı Katalan ile fanatik Barça taraftarları arasında kavga çıktı. Polisin plastik mermi ve göz yaşartıcı bomba ile müdahalesi sonrası 21 kişi yaralandı.

Star Spor20.12.2019  00:54 - Güncelleme: 20.12.2019  00:54

BARCELONA ile Real Madrid arasında oynanan dev maçın sonunda büyük olaylar çıktı. Daha önce Katalonya’daki olaylar nedeniyle ertelenen karşılaşma önceki gece oynandı.17 yıl sonra 0-0’lık beraberliğin yaşandığı karşılaşmadan sonra ise ortalık karıştı. Demokratik Tsunami”nin çağrısıyla stadyum dışında toplanan yaklaşık 5 bin bağımsızlık yanlısına ise polis tarafından müdahale edildi. Demokratik Tsunami adlı ayrılıkçı sivil örgütün, El Clasico olarak adlandırılan Barcelona-Real Madrid maçını bloke etme çağrısıyla Nou Camp Stadı çevresinde toplanan bağımsızlık yanlısı Katalan grupların eylemi olaylı sona erdi. Polis ilk olarak “Demokratik Tsunami” ile Barcelona takımının fanatik taraftar grubu Boixos Nois arasında çıkan bir kavgaya, ardından stadyuma girmeye çalışan, çevreye zarar veren, taş ve şişe atan grubu engellemeye çalıştı. Emniyet güçleri, Nou Camp Stadı çevresindeki çıkan olayları durdurmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı. İki grup arasındaki kavga ve polis müdahalesi sonrası 21 kişi yaralandı. Katalonya yerel polisi de çıkan olaylardan dolayı 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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