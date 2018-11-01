El Clasico'da yüksek tansiyon

SÜPER Lig’de 11. haftanın perdesi bugün Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev bir maçla açılıyor. Türk Telekom Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak ve beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yöneteecek. Ligde son 2 maçında 5 puan kaybetmesine karşın 19 puanla üçüncü sırada olan Aslan, Fener’i yenerek zirve iddiasını sürdürmek istiyor.

MARİANO VE SLİMANİ CEZALI

Tarihinin en kötü lig başlangıcına imza atan ve 10. hafta sonunda 9 puanla 15. basamakta yer alan Kanarya ise, Koeman yönetiminde çıkacağı maçta Cim-Bom’u deplasmanda devirerek “Kötü gidişe dur” demeyi hedefliyor. Galatasaray’da Emre Akbaba, Nagatomo, Fernando ve cezalı Mariano, Fenerbahçe’de ise Mehmet Topal, Oğuz Kağan ve Tolga Ciğerci ile cezalı Slimani bu akşamki mücadelede forma giyemeyecekler.