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Spor

El-Ehli, avantajı kaptı

CAF Şampiyonlar Ligi finalinin ilk ayağında Mısır temsilcisi El-Ehli, Fas ekibi Wydad Athletic Club'ı 2-1 yendi.

5 Haziran 2023 Pazartesi 00:15 - Güncelleme:
El-Ehli, avantajı kaptı
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2023 Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi finalinin ilk ayağında El-Ehli, Wydad Athletic Club'ı 2-1 yendi.

Bu yıl 59'uncusu düzenlenen Afrika futbolunun en önemli futbol organizasyonunun finalinde, Mısır ekibi El-Ehli, Fas temsilcisi Wydad Athletic Club'ı Uluslararası Kahire Stadı'nda ağırladı.

Ev sahibi ekip, 45+4. dakikada Percy Tau, 59. dakikada Mahmoud Kahraba'nın ağları sarsmasıyla 2-0 öne geçti. Wydad Athletic Club'da 86. dakikada Saif-Eddine Bouhra, skoru 2-1'e getirdi ve karşılaşma, bu skorla tamamlandı.

Bu maçın rövanşı, 11 Haziran Pazar günü Fas'ın Kazablanka kentinde oynanacak.

  • El-ehli
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