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Spor

El Ghazi, eski kulübü Mainz 05'i dava etti!

Bundesliga ekibi Mainz 05, oyuncusu El Ghazi'nin Filistin paylaşımları sebebiyle sözleşmesini feshederek, yollarını ayırmıştı. Hollandalı futbolcu ise sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi nedeniyle kulübüne dava açtı.

15 Kasım 2023 Çarşamba 21:43 - Güncelleme:
El Ghazi, eski kulübü Mainz 05'i dava etti!
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Filistin'e yaptığı paylaşım yüzünden Bundesliga ekibi Mainz 05 tarafından sözleşmesi tek taraflı feshedilen Anwar El Ghazi'den Alman ekibine karşı bir hamle geldi.

Bild'de yer alan habere göre; Hollandalı futbolcu, sözleşmesini tek taraflı fesheden Mainz 05'i dava ederek mahkemeye verdi.

Yasal işlemlerin resmen başlatıldığı belirtilen haberde, ilk davanın 6 Aralık tarihinde görüleceği belirtildi.

El Ghazi, Alman ekibi Mainz 05'te yıllık 2.5 milyon euro kazanıyordu. 28 yaşındaki futbolcu, davada haklı bulunursa Mainz 05, oyuncuya tazminat ödemek zorunda kalacak.

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