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Spor

El Salvador'da futbol karşılaşmasında izdiham

El Salvador Futbol Ligi play-off çeyrek finalinde Alianza ile FAS arasında oynanan karşılaşma izdiham yaşandı. Sahte biletle tribüne girilmesi ve biletleri olmasına rağmen maça giremeyen taraftarların stadyum turnikelerinin üzerinden atlayarak stadyuma girmeye çalışmasının izdihama sebep olduğu belirtildi.

21 Mayıs 2023 Pazar 13:00 - Güncelleme:
El Salvador'da futbol karşılaşmasında izdiham
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Yaşanan facianın ardından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

İlk belirlemelere göre tribünde yaşanan izdihama çok sayıda taraftarın sahte biletle tribüne girmesi ve biletleri olmasına rağmen maça giremeyen taraftarların stadyum turnikelerini aşarak kendilerini içeri atmalarının sebep olduğu açıklandı.

Stadyuma gereğinden fazla seyirci alındığı ve güvenlik sebebiyle kapıların açılmamasının ardından yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti.

"HERKES SORUŞTURULACAK"

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele de konuyla ilgili bir açıklama yaparak yetkililere geniş bir soruşturma emri verdiğini söyledi.

Bu faciadan sorumlu olan kimsenin yakasını kurtaramayacağını söyleyen Bukele; "Ülkemiz adına zor bir gün. Takımlar, menajerler, stadyum, biletler, bilet ofisi, lig, federasyon... Herkes gerektiği şekilde araştırılacak ve sorumlular hesap verecek." dedi.

Çıkan olayların ardından 0-0 devam eden Alianza - FAS maçı yarıda kaldı. Ligde diğer maçlar da ertelendi.

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