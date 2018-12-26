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Elazığspor'a kayyum atandı

TY Elazığspor’da Kayyum Heyeti Başkanı olarak Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sebahattin Devecioğlu atandı.

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Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Elazığspor’da yeni bir yönetimin çıkmaması üzerine zimmen görevine devam eden Kulüp Başkanı İrfan Yumakgil, 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne Kayyum atanması için dilekçi vermişti. Mahkemenin değerlendirmesi sonrasında Kayyum Heyeti Başkanı olarak Fırat Üniversirtesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sebahattin Devecioğlu atandı. Kararın henüz kendisine tebliğ edilmediğini belirten Doç.Dr. Devecioğlu, ise tebliğin ardından gerekli açıklamaya yapacağını söyledi.

Ekonomik ve yönetim krizi nedeniyle bazı futbolcuları ayrılan, bazıları da ayrılmak üzere olan bordo-beyazlı ekipte, atanan kayyum heyetine gerekli tebliğin yapılmasının ardından çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

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