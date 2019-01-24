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Elazığspor'da Orhan Kaynak görevinden istifa etti

Ekonomik sıkıntı yaşayan ve kayyum tarafından yönetilen Elazığspor'da 12 futbolcunun ayrılmasının ardından bugün de Teknik Direktör Orhan Kaynak ve yardımcıları istifa etti.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 46 milyon TL borcu bulunan TY Elazığspor'da ekonomik kriz ve yönetimsel boşluk devam ediyor. Kayyum Başkan Doç. Dr. Sebahattin Devecioğlu tarafından yönetilen bordo-beyazlı kulüpte 12 futbolcunun ardından bugün de Teknik Direktör Orhan Kaynak ile birlikte yardımcı antrenör Gökhan Kaynak, Erdal Yörük ve Murat Akarsu'da istifa etti. İstifa ile ilgili Kayyum Başkan Devecioğlu ve Teknik Direktör Kaynak açıklama yaptı.

Elazığ'a geldiği gün bir çok kişinin tanımadığı ve güvenmediği bir kişi olduğunu ama bugün herkesin güvenini kazanmış bir kişi olarak konuştuğunu ifade eden Teknik Direktör Orhan Kaynak, "Elazığspor’u çok sevdik, isteyerek de geldik. Çalıştığımız dönemde hep doğru işler yaptık, yapmaya çalıştık. Elazığspor’a ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Teşekkür edecek çok kişi var. Teşekkür edecek çok kişi var ama burada olduğumuz süreçte Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın çok desteği oldu. Beni buraya getiren Hacı Murat Yümlü’ye teşekkür ediyorum. Elazığspor’la tanıştığımız gün çok mutlu olmuştum. Bugün çok üzgünüm. Çünkü Elazığspor’un bulunduğu durum içerinde artık zamanı kalmadığını, transfer dosyasını açacak zamanın da çok kısıtlı olduğunu, bir ışık, bir umut olmadığını da kendi adıma söylemek isterim. Bizden sonra nasıl bir oluşum olur 1 hafta içerisinde onu zaman gösterecek ama en azından açılması konusunda duyarlı eski futbolcu ve alacağı olan kişilerin kulübün önünü açarsa ve bu kulüp yaşarsa ancak olabilir" dedi.

(İHA)

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