El-Duhail, Mehdi Benatia'yı transfer etti!
Katar Birinci Futbol Ligi takımlarından El-Duhail, İtalyan devi Juventus'un Faslı stoperi Medhi Benatia'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Juventus Kulübünden yapılan açıklamaya göre, El-Duhail, 31 yaşındaki Faslı milli futbolcuyu 8 milyon avro bonservis karşılığında renklerine bağladı.
El-Duhail, Benatia'nın anlaşmadaki performans şartlarını gerçekleştirmesi durumunda 2 milyon avro daha ödeyecek.
Olympique Marsilya altyapısından yetişen Benatia, Juventus kariyeri öncesi, Tours, Lorient, Clermont Foot, Udinese, Roma ve Bayern Münih kulüplerinde oynadı. (AA)
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