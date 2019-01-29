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El-Duhail, Mehdi Benatia'yı transfer etti!

Katar Birinci Futbol Ligi takımlarından El-Duhail, İtalyan devi Juventus'un Faslı stoperi Medhi Benatia'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

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Juventus Kulübünden yapılan açıklamaya göre, El-Duhail, 31 yaşındaki Faslı milli futbolcuyu 8 milyon avro bonservis karşılığında renklerine bağladı. 
 
El-Duhail, Benatia'nın anlaşmadaki performans şartlarını gerçekleştirmesi durumunda 2 milyon avro daha ödeyecek.
 
Olympique Marsilya altyapısından yetişen Benatia, Juventus kariyeri  öncesi, Tours, Lorient, Clermont Foot, Udinese, Roma ve Bayern Münih kulüplerinde oynadı. (AA)

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