Sezon başında Salzburg'dan 18 milyon euro karşılığında transfer edilen Dorgeles Nene, gösterdiği performansla transferini eleştirenleri pişman etti. Son olarak Kayseri maçında ağları sarsan 22'lik sağ kanat oyuncusu, Sarı-Lacivertli forma altında 2 bin 132 dakika sahada kaldığı 37 maçta adeta skor makinesine dönüştü. Malili futbolcu, bu süre içinde 11 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Böylece Nene, sahada kaldığı her 101,5 dakikada bir skor katkısı yapma başarısı gösterdi.

SÜPER KUPA'YA ÖZEL JETLE GELDİ

Dorgeles Nene, Süper Lig'de oynadığı 23 müsabakada 10 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Kritik anlarda takımını ipten aldı. Genç oyuncu, Türkiye Kupası'nda oynadığı 3 karşılaşmada 1 gol, 1 asist üretti. Malili, Avrupa Ligi'nde ise 10 maçta gol atamasa da 2 asistle katkı sağladı. Yetenekli ismin görev alıp skor üretemediği tek kategori 4'lü Süper Kupa oldu. O süreçte milli takımda olan genç oyuncu, Galatasaray ile oynanan final maçına uçakla yetiştirilip 21 dakika sahada kaldı.

TEDESCO HOCANIN JOKERİ OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nene'yi adeta bir joker olarak kullanıyor. Başarılı oyuncu; 24 maçta sağ kanat, 7 maçta sol kanat, 3 maçta santrfor, 2 maçta ofansif orta saha, 1 maçta da sağ bek olarak görev yaptı. Salzburg ile yapılan anlaşmaya göre Sarı-Lacivertliler'in 4 milyon euroluk ek bir başarı ödemesi yükümlülüğü bulunuyor. Nene'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2030 yılının haziran ayında sona erecek.