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Spor

Eleştirileri haksız çıkardı! Tanguy Ndombele sınıfı geçti

Galatasaray'ın Tottenham'dan kiraladığı Tanguy Ndombele, eleştirilerden etkilendi. Harekete geçen Fransız yıldız, Okan Buruk ve Erden Timur ile yaptığı toplantının ardından hem formunu geri kazandı hem de sahada iyi bir performans sergiledi.

Sabah27 Kasım 2023 Pazartesi 09:39 - Güncelleme:
Eleştirileri haksız çıkardı! Tanguy Ndombele sınıfı geçti
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Galatasaray'da kiloları ile gündeme gelen ve düzenli forma şansı bulamayan Tanguy Ndombele, hakkında söylenenleri haksız çıkarmaya karar verdi...

Bu sezon yeni transferler arasında en geride kalan isim Tanguy Ndombele oldu. Fransız oyuncu ayrılığın kıyısında dolaşırken, milli ara son şansı olarak gösterildi. Teknik direktör Okan Buruk ve Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur bu süreçte Ndombele ile özel görüşmeler yaptı.

"KENDİMİ GÖSTERECEĞİM"

"Bir an önce toparlanmalısın" mesajını alan Fransız orta saha, hem hocası Buruk'a hem de Timur'a, "Devre arasında Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Kendimi göstereceğim ve takımda kalacağım" diyerek sosyal medyada hakkında çıkan eleştirilere cevap vereceğini söyledi.

SINIFI GEÇTİ

Beslenmesine dikkat eden Ndombele, iki haftada 3 buçuk kilo verdi ve 81'e ulaşıp neredeyse ideal kilosuna kavuştu. Antrenmanlardaki istekli görüntüsüyle Alanyaspor maçında ilk 11'e giren 26 yaşındaki futbolcu, performansı ile de sınıfı geçti.

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