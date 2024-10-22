Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Elfsborg mücadelesi öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamalarda:

"GENLERİMİZDE AVRUPA VAR"

"İlk 8'e girmek ve son 16'ya kalmak için motivasyonumuz yüksek. Moralimiz yerinde. Ligde oynadığımız oyun, içerideki hava dostluk hepsi bizim için bir sonraki maça daha güçlü taşıyor. Ne kadar çok maç oynarsak oynayalım moral en iyi şekilde bizi hazırlıyor. Rakibimizi de biliyoruz, analizini de yaptık. Bugün oyuncularımıza da gösterdik. Geçiş hücumunu etkili oynayan bir takım. Burada da dikkat etmemiz gereken yerler olacak. Topun sahibi olacağız, sakin olmamız ve hareketli olmamız bize çok fazla pozisyon getirecek. Oyuncularıma, takımıma, taraftarlarıma güveniyorum. Kendi sahamızdayız. Galatasaray'ın genlerinde olan Avrupa'daki başarısını sahaya yansıtmaya çalışacağız."

"SOL BEKTE KİMİ OYNATACAKSINIZ?"

"Bugün karar vereceğiz. Yarın maçta görürsünüz. Kadro seçimlerimizi antrenmanda deneyeceğiz, yarın maçtan önce dizilişi göreceksiniz. Oyuncu tercihleriyle ilgili hiçbir şey söylemedik bu zamana kadar."

"LİGDE HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE"

"Kendi sahamızdaki bir Avrupa maçı. Favoriyiz. Tam kadroya yakınız. Çok iyi bir kadroyla maça çıkma potansiyelimiz var. Bunların hepsi bir motivasyon. Sezon başında bazı şanssızlıklar yaşadık. Bazen yaşayabiliyoruz. Ben ve oyuncularım hazırız, motiveyiz. Son ligdeki maçı kazandığımız için ligde her şey bizim lehimize. Avrupa'da da çıkıp oynayacağız. Karşınızda bir rakip var, onların da planları var. Geçiş hücumlarını etkili yapan bir takım. Biz kalitemizi, konsantrasyonumuz ile birleştireceğiz. En büyük avantaj kendi sahamızda oynayacağız. Stadyuma girerken bile o havayı yaşıyoruz. Benim dönemimde oynadığımız iç saha maçlarında sadece bir iki tane motive olamadığımız maç vardır. Yarın bu motivasyonu en güçlü şekilde ortaya çıkaracağız."

"Geçmişe değil geleceğe bakacağız. Yarın Elfsborg'u yenmeye çalışacağız. Rakipler değişiyor, kadrolar değişiyor. Bizim bir oyunumuz var, bu oyun dışında bir şey oynamıyoruz. Bu oyunu da yarın en etkili şekilde sahaya yansıtmaya çalışacağız."

"YEDEK, İLK 11 DİYE BİR ŞEY YOK!"

"Bizde yedek ilk 11 oyuncusu diye bir şey yok. Daha iyi olan, formda olan, galibiyete taşıyacak olanlar sahada olacak. Bazen maçlara başladığımız 11 var, değiştirdiklerimiz var. Kulübede çok önemli oyuncular var, sokamıyorsunuz oyuna. Gençleri oyuna dahil edemiyoruz. Bizim için değerli oyuncular. Forma şansı gelince oynayacaklar. Maç maç değişiyor. Asıl hedef Galatasaray'ı şampiyonluğa ve Avrupa'da büyük başarılara taşımak. Bütün oyuncuları hazır tutacağız. Bazen doğal rotasyonlar oluyor; sakatlıklar, cezalar. Geçen ay 7 maç oynadık. 5. maçta değişiklik yapıp daha az oynayanları oynatacağız. Bu ayki programımız daha rahat. Aralıklarda dinlenebileceğiz. Yine değişiklikler yapacağız ama ilk başta en önemli şey kazanmamız gerek."

"Elfsborg'un pozisyonu gole çevirme yüzdesi 65. Geçişlerde etkili ve sonlandırmayı iyi yapan bir takım. Geçen senenin İsveç ikincisi. İyi bir takım. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Roma'yı yendi. Alkmaar'dan da az daha puan alıyordu. Güçlü bir takım Elfsborg."

"Osimhen ile bir görüşme gerçekleştiriyoruz, kadromuza katacağımız oyuncularla görüntülü konuşuyoruz. Orada enerji çok önemli. Onun yanında soruyoruz, oynadığı takıma, futbolculara, hocalarına; oyuncuyla ilgili bilgi alıyoruz. Aldığımız bilgiler, düşüncelerim, söylediklerini birebir yaşıyoruz. Çok iyi profesyonel. Galatasaray'ı, Galatasaray'da oynamayı çok seviyor. Soyunma odası için de çok iyi bir figür. Bu kadar hepsinin bir arada olduğu; 25 yaşına göre çok daha oturaklı, davranışları... Bu çok önemli. Çok iyi bir insan, çok iyi bir futbolcu aldık. Bu sene gelen oyuncuların karakterlerinin de güçlü olması sevindiriyor. Bu anlamda şanslıyız."