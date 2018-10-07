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Elia öfke kustu: Golümü çaldılar

Medipol Başakşehir forması giyen Elia, Fenerbahçe maçının ardından hakemlere tepki gösterdi.

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Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir 0-0 berabere kalırken, Başakşehirli futbolcu Elia mücadelenin ardından hakemlere tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Elia, mücadelenin 82'nci dakikasında ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golüyle ilgili olarak, "Yemin ederim bunun futbolla ilgisi yok. Golümü çaldılar" ifadelerini kullandı.

Elia'nın Fenerbahçe karşısında 82. dakikada attığı gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

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