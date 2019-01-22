10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,343
  • 6,0732
  • 219.701
  • 97.955
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Eliaquim Mangala Galatasaray için hazır kıta

Manchester City’nin gözden çıkardığı Eliaquim Mangala, Galatasaray’a haber gönderdi… Fransız stoperin imzaya hazır olduğunu Sarı-Kırmızılı yönetime bildirdiği belirtildi. Maicon takımdan ayrılırsa Mangala gelecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

PEP KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

SERDAR Aziz’in kadro dışı bırakılması ve Ozan Kabak’ın satılmasının ardından Galatasaray, Manchester City’de Pep Guardiola tarafından kadroda düşünülmeyen Eliaquim Mangala’yla bir görüşme gerçekleştirmişti. Ancak, Marcao transferi sonrasında Fransız stoperi beklemeye alan Sarı-Kırmızılılar’a İngiltere’den mesaj geldi… Mangala’nın menajeri vasıtasıyla Galatasaray’a haber gönderdiği ve ‘imzaya hazırım’ dediği öğrenildi. 

MAİCON'UN YERİNE GELİYOR

PREMİER Lig ekibiyle 6 aylık sözleşmesi kalan Mangala’nın Galatasaray’ın teklifini kabul ettiğini bildirmesi transferde yeni bir plan yapılmasına neden oldu. Sarı-Kırmızılı yönetim Maicon’un taliplileriyle bir kez daha görüşme kararı aldı. Eğer Sambacı satılırsa Mangala Galatasaray’a imza atacak. Fransız stoper için her hangi bir bonservis ödenmeyecek olması da bu transferi daha cazip hale getiriyor. Önü- müzdeki 10 gün hareketli geçecek.

(Güneş)

Irak´ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Askerlerinin bırakılması için İsrail'den yardım istediler

Askerlerinin bırakılması için İsrail'den yardım istediler

Süveyş Kanalı'nın geliri 2018'de yüzde 7,5 arttı

Süveyş Kanalı'nın geliri 2018'de yüzde 7,5 arttı

Başkan Erdoğan, Rusya'yı ziyaret edecek

Başkan Erdoğan, Rusya'yı ziyaret edecek

Fransa'dan internet devine ağır ceza

Fransa'dan internet devine ağır ceza

İran'dan ABD'ye suçlama: 50 yıl sonra bile ihlal ediliyor

İran'dan ABD'ye suçlama: 50 yıl sonra bile ihlal ediliyor

ABD'nin tehditlerine rağmen yüzde 20'si tamamlandı

ABD'nin tehditlerine rağmen yüzde 20'si tamamlandı

Rusya'dan AB yaptırımlarına misilleme sinyali

Rusya'dan AB yaptırımlarına misilleme sinyali

Kerç Boğazı'nda Türklerin de bulunduğu gemi yandı: 10 ölü

Kerç Boğazı'nda Türklerin de bulunduğu gemi yandı: 10 ölü
 

POPÜLER HABERLER

Payitaht Abdülhamid´e yurt dışında da yoğun ilgi gösteriliyor

Payitaht Abdülhamid´e yurt dışında da yoğun ilgi gösteriliyor

Çin'in Bisiklet Mezarları

Çin'in Bisiklet Mezarları

İçindeki çocuğu kaybetmeyen babalar

İçindeki çocuğu kaybetmeyen babalar

5 milyon emekli intibak bekliyor

5 milyon emekli intibak bekliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA