Eliaquim Mangala Galatasaray için hazır kıta

PEP KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

SERDAR Aziz’in kadro dışı bırakılması ve Ozan Kabak’ın satılmasının ardından Galatasaray, Manchester City’de Pep Guardiola tarafından kadroda düşünülmeyen Eliaquim Mangala’yla bir görüşme gerçekleştirmişti. Ancak, Marcao transferi sonrasında Fransız stoperi beklemeye alan Sarı-Kırmızılılar’a İngiltere’den mesaj geldi… Mangala’nın menajeri vasıtasıyla Galatasaray’a haber gönderdiği ve ‘imzaya hazırım’ dediği öğrenildi.

MAİCON'UN YERİNE GELİYOR

PREMİER Lig ekibiyle 6 aylık sözleşmesi kalan Mangala’nın Galatasaray’ın teklifini kabul ettiğini bildirmesi transferde yeni bir plan yapılmasına neden oldu. Sarı-Kırmızılı yönetim Maicon’un taliplileriyle bir kez daha görüşme kararı aldı. Eğer Sambacı satılırsa Mangala Galatasaray’a imza atacak. Fransız stoper için her hangi bir bonservis ödenmeyecek olması da bu transferi daha cazip hale getiriyor. Önü- müzdeki 10 gün hareketli geçecek.

(Güneş)