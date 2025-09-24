İngiltere Lig Kupası 3. tur karşılaşmasında Liverpool, Southampton'u ağırladı. Southampton'da Galatasaray'dan kiralık olarak transfer edilen Elias Jelert, mücadeleye ilk 11'de başladı.

Mücadeleyi Alexande Isak ve Hugo Ekitike'nin golleri ile 2-1 kazanan Liverpool, bir üst tura adını yazdırdı.

JELERT'İN PERFORMANSI

Liverpool deplasmanında oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Jelert, 3 isabetli uzun top, 2 top kapma, 2 ikili mücadele kazanma, 4 tehlike uzaklaştırma ve bir gol pozisyonu oluşturma istatistikleri ile oynadı.

Danimarkalı futbolcu, Southampton taraftarlarının da takdirini topladı. Bir İngiliz futbolsever "Elias Jelert bu şekilde oynamaya devam ederse yazın en akıllıca işlerden biri olabileceğini düşünüyorum." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Danimarkalı sağ bekin satın alma opsiyonu 8.5 milyon euro olarak açıklanmıştı.