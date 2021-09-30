İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2021 Perşembe / 23 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8994
  • EURO
    10,313
  • ALTIN
    502.072
  • BIST100
    1406.39
Spor

Elif Elmas, İtalya'da tarih yazdı

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Elif Elmas, Napoli formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Moskova'ya 13. saniyede attığı golle İtalyan takımları adına en erken golü attı.

30 Eylül 2021 Perşembe 20:54 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 20:54
ABONE OL

Napoli'nin Makedon yıldızı Elif Elmas, UEFA Avrupa Ligi'nde İtalyan takımları adına en erken golü attı.

Spartak Moskova'ya karşı maça başlayan Napoli, santrayla birlikte hücum kalktı. Lorenzo Insigne'nin sol kanattan içeriye ortaladığı topta kaleci Maksimenko yumruklamak isterken top kısa düştü. Topu önünde bulan Elif Elmas, gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı.

13. saniyede takımının golünü atan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Elif, UEFA Avrupa Ligi tarihinde bir İtalyan takımı adına en erken golü atan oyuncu oldu.

En hızlı golü ise 12. saniyede Slovan Liberecli Jan Sykora Qarabağ FK'ya atmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.