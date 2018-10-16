Elif Elmas UEFA Uluslar Ligi'nde kırmızı kart gördü
UEFA Uluslar Ligi'nde Fenerbahçe forması giyen Eljif Elmas, Makedonya'nın Ermenistan'a 4-0 yenildiği maçta oyuna 57'de girdi, 90+3. dakikada kırmızı kart gördü.
UEFA Uluslar Ligi'nde Ermenistan, Makedonya'yı sahasında 4-0 yenerken Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Eljif Elmas, 36 dakikada iki sarı kart görüp kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Eljif, 57. dakikada Spriovski yerine oyuna dahil oldu. 79'da sarı kart gören genç futbolcu, 90+3. dakikada bir sarı kart daha gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.
19 yaşındaki futbolcu, böylece kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu.
(Sporx)
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