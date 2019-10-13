Elif Güneri dünya ikincisi olmayı başardı
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 81 kilo finalinde Elif Güneri, gümüş madalya kazandı.
Rusya düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda ringe çıkan milli sporcumuz Elif Güneri, finalde Rus boksör Zenfira Magomedalieva'ya yenilerek gümüş madalya kazandı.
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