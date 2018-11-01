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Elif Sözeri: Quaresma'nın sözleri yanlış anlaşıldı

Avrupa Ligi'nde Genk yenilgisinin ardından Quaresma 'Eğer taraftar istiyorsa Ocak'ta yine ayrılırım' demişti. Q7'nin temsilcisi Elif Sözeri, 'Ricardo'nun ayrılık konusundaki açıklaması yanlış anlaşıldı. O anlık üzüntüyle takım arkadaşlarını korumak için bir refleksti. Beşiktaş’a olan sevgisi çok yüksek' dedi.

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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma’nın Genk maçının ardından yaptığı açıklamalar olay yaratmıştı.

4-2 sona eren mücadele sonrasında tribündeki taraftarlarla tartışmaya giren ve karşılaşmanın ardından, “Ben, daha önce bu kulüpten ayrıldım. Eğer taraftar istiyorsa Ocak’ta yine ayrılırım” sözlerini sarf eden tecrübeli ismin Türkiye temsilcisi Elif Sözeri açıklamalarda bulundu.

Sözeri, yaptığı açıklamada, “Ricardo’nun ayrılık konusundaki açıklaması yanlış anlaşıldı. Sözleri, o anlık üzüntüyle takım arkadaşlarını korumak için bir refleksti. O, görevini ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getiriyor. Beşiktaş’a olan sevgisi çok yüksek” ifadelerini kullandı.

Rize maçıyla barıştı

Genk mücadelesi sonrasında Twitter hesabından yaptığı açıklamada taraftara teşekkür eden Ricardo Quaresma, Riezspor karşılaşmasında şov yapmıştı. Başarılı futbolcu, 4-1 sona eren karşılaşmada Mustafa Pektemek’e 2, Vagner Love’a ise 1 olmak üzere toplam 3 asist yapıp yıldızını parlatmış, maç sonunda da Vodafone Park’ta taraftarın tezahüratlarına alkışlarla karşılık vermişti.

(Fanatik)

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