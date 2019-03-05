Elinden ameliyat olan Rashad Muhammed, 2 hafta forma giyemeyecek
Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu Rashad Muhammed, elinden ameliyat edildi.
Rashad Mumuhammed'in, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sol el 3 ve 4. parmaklarından, metakarp kırığı sebebiyle ameliyat edildiği bildirildi.
Ameliyatın başarılı geçtiği, futbolcunun 2 hafta sonra sahalara döneceği belirtildi.
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