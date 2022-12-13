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Spor

Fenerbahçe taraftarı endişeli! Jorge Jesus'un sözleşmesi...

Brezilya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından görevine son verilen Tite'nin yerine düşünülen isimlerden biri olan Jorge Jesus için Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'a çağrıda bulundu.

Sabah13 Aralık 2022 Salı 11:50 - Güncelleme:
Fenerbahçe taraftarı endişeli! Jorge Jesus'un sözleşmesi...
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Brezilya Futbol Federasyonu Baskani Ednaldo Rodrigues'in istifa eden teknik direktör Tite'nin yerine adi geçen Jorge Jesus'un temsilcileriyle görüştüğü haberleri sari-lacivertli taraftarları telaslandırdı,

Sosyal medyada ve taraftar sitelerinde başkan Ali Koç'a çağrıda bulunan taraftarlar, Portekizli çalıştırıcının sözleşmesinin bir an önce uzatılmasını istedi.

Haziran ayında 1 yıllık kontrat imzalayan 68 yaşındaki usta teknik adamın sezon sonunu beklemekten yana olduğu biliniyor. Jesus şu ana kadar Portekiz dışında çalıştırdığı iki takımda da hep bir yıllık sözleşme yaptı. Flamengo'dan sezon bitiminde, Al Hilal'den ise 7 ay sonunda ayrıldı. Tecrübeli hocanın, Fenerbahçe'de bu kuralı değiştirip değiştirmeyeceği ise bilinmiyor.

Başkan Ali Koç'un Jorge Jesus'un kabul etmesi halinde sözleşmesini en az 2 yıl daha uzatması bekleniyor. Jorge Jesus şu ana kadar Fenerbahçe'nin başında resmi maçlarda 16 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

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