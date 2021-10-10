Elit Tenis Turnuvası Antalya'da başladı

DHA 10 Ekim 2021 Pazar 12:05 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 12:05

İlk kez Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı ve Serik İlçesi Belek turizm merkezinde bulunan Megasaray Tenis Akademisi kortlarında düzenlenen turnuvaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında ABD, Avusturya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Endonezya, Almanya, Macaristan, İran, İtalya, Letonya, Litvanya, Norveç, Polonya, Romanya, Rusya, Slovakya ve İsveç olmak üzere 18 ülkeden toplam 180 doktor ve diş hekimi katıldı. Türk doktorları son 5 yıldır Hollanda, Peru, Çekya, Malta ve Litvanya'daki organizasyonlara katılım sağladı. Şampiyona kadınlar ve erkeklerde bireysel tekler ve çiftler, ülkeleri temsilen milli takımlar tekler ve çiftler olarak gerçekleştirilecek.

Turnuva hakkında gazetecilere bilgi veren WMTS Genel Sekreteri Letonyalı Egils Valeinis, 50. yıl buluşmasının Türkiye'de olmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Antalya'da tesislerin ve havaların çok güzel olduğuna vurgu yapan Valeinis, koronavirüs tedbirlerine uygun olarak turnuvayı düzenlediklerini söyledi. Organizasyonu Türkiye'de yapmalarının sebebini açıklayan Valeinis, "Türkiye'de çok güzel tenis tesisleri ve oteller var. Ortam çok güzel, hava çok güzel. Burada olmaktan çok mutluyum" dedi.

AFŞİN YAVERİ: BAŞARILI BİR ORGANİZASYONA İMZA ATIYORUZ

Turnuvanın Türkiye Başkanı Afşin Yaveri ise "Çok başarılı bir organizasyona imza atıyoruz. Bu organizasyonu Türkiye'ye getirmek için çok uğraştık. Bu tür turnuvaları daha da sıklaştırmamız gerekiyor. Bu organizasyon doktorlar ve diş hekimlerinin bulunduğu bir topluluk. Her yıl başka bir ülkede düzenleniyor. Bu hem tıp kongresi hem de tenis turnuvası. Gündüz tenis oynuyoruz, akşam saatlerinde de kongre safhasına geçeceğiz" şeklinde konuştu.

15 Ekim'de sona erecek organizasyonda tenis turnuvasının yanı sıra tıp kongresi de düzenleniyor.