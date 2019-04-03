El-İttihad, Galatasaray'a 5 milyon euro'yu göndermedi Galatasaray'da ibra krizinin yanı sıra alacak verecek hesapları yapılmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, alacaklı olduğu Garry Rodrigues transferinde sıkıntı yaşadı.