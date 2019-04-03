El-İttihad, Galatasaray'a 5 milyon euro'yu göndermedi
Galatasaray'da ibra krizinin yanı sıra alacak verecek hesapları yapılmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, alacaklı olduğu Garry Rodrigues transferinde sıkıntı yaşadı.
Bafetimbi Gomis'i sattığı Al-Hilal'den 2 milyon Euro'luk son taksidi alamayan Galatasaray, Garry Rodrigues'te de sorun yaşıyor.
Suudi Arabistan Ligi takımlarından El-İttihad, yıldız futbolcu için ödemesi gereken 5 milyon Euro'yu göndermedi.
Cimbom, konuyu FIFA'ya taşırken Arap kulüplerinde alacağı para 7 milyon Euro'ya (yaklaşık 44 milyon TL) ulaştı.
(Sabah)
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