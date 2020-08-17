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Spor

Eljero Elia Başakşehir'le yeniden görüşecek

Medipol Başakşehir'in Hollandalı kanat oyuncusu Eljero Elia ile sözleşmesi sona ermişti. Elia'nın yeniden sözleşme görüşmelerine başlayacağı belirtildi.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 00:42 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 00:42
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Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Hollandalı kanat oyuncusu Eljero Elia'nın turuncu lacivertli kulüple yeniden masaya oturacağı iddia edildi.

AD'nin haberinde Elia'nın bonservisini eline aldıktan sonra bir çok kulüple görüştüğü ve en ciddi kulüplerden birinin Utrecht olmasının yanı sıra Başakşehir ile de yeniden masaya oturacağı iddia edildi. Yönetimin Elia ile yeniden anlaşma isteği olduğu belirtilen haberde Hollandalı isme Almanya, İtalya ve Belçika'dan da teklifler olduğunun altı çizildi.

Eljero Elia bilindiği gibi bir süre ilk 11'de oynamayınca sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayacağını açıklamıştı. Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Elia geçen sezon 31 maçta 3 gol 2 asist kaydetmişti.

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