İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2021 Pazar / 9 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,0141
  • EURO
    11,4719
  • ALTIN
    599.973
  • BIST100
    1638.5
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eljif Elmas 2 gol attı, Kuzey Makedonya'yı play-off'a taşıdı
Spor

Eljif Elmas 2 gol attı, Kuzey Makedonya'yı play-off'a taşıdı

Kuzey Makedonya, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu 10. maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup ederek play-off oynamaya hak kazandı.

14 Kasım 2021 Pazar 22:03 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 22:03
ABONE OL

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu 10. karşılaşmasında Kuzey Makedonya, İzlanda'yı ağırladı.

Toshe Proeski Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kuzey Makedonya'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Alioski ile 65. ve 87. dakikalarda Eljif Elmas kaydetti. İzlanda'nın tek sayısı ise 54. dakikada Thorsteinsson'dan geldi.

Bu sonucun ardından Kuzey Makedonya, puanını 18'e yükseltti ve 2. sırada yer alarak play-off oynamaya hak kazandı. İzlanda ise 9 puanla grubu tamamladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.