Eljif Elmas için çılgın iddia
İNGİLİZ basını Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Eljif Elmas’a Premier Lig’den teklif olduğunu yazdı.
- StarSpor
Leicester City’nin yeni teknik patronu Brendan Rodgers’ın gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için harekete geçtiği ve listesinde yer alan isimlerden birisinin de Sarı-Lacivertliler’in Makedon oyuncusu olduğu belirtildi. Eljif’in Liverpool, Real Madrid, Tottenham, Bayern Münih ve Juventus gibi kulüplerin de radarında yer aldığı, yarışta öne geçmek isteyen Leicester’in 30 milyon euroluk bir bütçeyi bu transfere ayırdığı ileri sürüldü.
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