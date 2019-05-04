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Eljif Elmas için ilk resmi teklif geldi

Fenerbahçe'nin genç Makedon futbolcusu Eljif Elmas için Rusya'nın köklü kulüplerinden Zenit, ilk teklifi yaptı.

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Bu sezon sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Eljif Elmas ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Adı Atletico Madrid, Lazio, Fiorentina, Tottenham, Sevilla ve Torino ile anılan 19 yaşındaki futbolcuya ilk teklif yapıldı.
 
Birçok kulüp tarafından izlenen Eljif'e ilk ciddi teklif Zenit'ten geldi. Rus kulübünün resmi yetkilileri aracılığıyla Fenerbahçe'ye 6 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar teklif ettiği konuşuluyor. Sarı-lacivertli yönetim, başka talipleri de olan genç oyuncu için acele etmeyecek. Eljif'in satışından en az 10 milyon Euro bekleniyor.
 
Tottenham, Atletico Madrid ve Torino'nun da sezon sonunda Elmas için Fenerbahçe ile masaya oturacağı gelen haberler arasında.
 
Kariyerine ülkesinin Rabotnicki altyapısında başlayan Eljif, 2017 yılında 180 bin Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 19 yaşındaki futbolcu bu sezon 37 kez giydiği sarı-lacivertli forma ile 2 gol attı. Eljif Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.
 
(Sabah)
 

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