Eljif Elmas için Lazio, Tottenham ve Real Madrid'den servet

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Elif Elmas'ı Avrupa'nın dev kulüpleri izlemeye devam ediyor. İtalyan basınında yayınlanan haberde, Makedon futbolcu için şu anda en istekli kulübün Lazio olduğu dile getirildi.

Lazio'nun sezon sonunda transferdeki bir numaralı hedefinin Elif Elmas olduğu kaydedilirken, İtalyan kulübüne Makedon futbolcu için dev bir rakip ortaya çıktı. Aynı zamanda Tottenham'ın Dembele'nin alternatifi olarak gördüğü Elif Elmas'ı Real Madrid'in de yakından izlediği ve 20 milyon euro'yu gözden çıkarabileceği öne sürüldü.

DORTMUND HALA TAKİP EDİYOR

Lazio, Tottenhamn ve Real Madrid dışında Borussia Dortmund'un da Elif Elmas'ı takip ettiği, sezon sonunda Makedon futbolcu için Fenerbahçe ile görüşmelere başlanacağı iddia edildi.

(Futbol Arena)