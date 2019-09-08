Eljif Elmas kırık şüphesiyle hastanelik oldu
Bu yaz Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, ayak bileğinde kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Bu yaz Fenerbahçe'den ayrılarak İtalya'nın yolunu tutan ve Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, milli arada büyük bir talihsizlik yaşadı.
Genç futbolcu Makedonya Milli Takımı antrenmanında ayak bileğine darbe aldı. İtalya basınında yer alan habere göre doktorlar Eljif Elmas'ı kırık şüphesiyle hastaneye kaldırdı.
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