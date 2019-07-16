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Eljif Elmas transferinde Mirsad Türkcan detayı

E.Frankfurt'un talip olduğu Marko Rog'un transferi gerçekleşir gerçekleşmez, Napoli Eljif Elmas'a imza attıracak.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Eljif Elmas transferinde Fenerbahçe ile görüşmelerini sıklaştıran Napoli, genç yıldız için kaynak buldu. Geçtiğimiz sezon Sevilla’ya kiralık olarak verilen Marko Rog’u E.Frankfurt’a satmaya hazırlanan Serie A devi bu transferden yaklaşık 18 milyon euro’luk bir gelir elde etmeyi planlıyor. 23 yaşındaki Hırvat orta saha için E.Frankfurt’la masaya oturan İtalyan yöneticiler Eljif Elmas’ın bonservis ücretini Rog’tan karşılamak isterken, anlaşmanın kısa bir süre içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

MARKO ROG RAMADANİ’NİN FUTBOLCUSU

Yaklaşık 2 haftadır Eljif için Fenerbahçe ile dirsek teması halinde olan Napoli, sarı lacivertli kulübe 16 milyon Euro teklif ederken, Ali Koç’un 20 milyon euro’da direttiği biliniyor. Fali Ramadani ve Mirsad Türkcan’la yakın ilişkiler kuran Başkan Koç, Rog transferinin bitmesini beklerken, iki menajerin geçtiğimiz günlerde İstanbul’a geldiği ve Kolarov için masaya oturdukları biliniyordu.

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