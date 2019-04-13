Eljif Elmas'a dudak uçuklatan teklif
İNGİLİZ basınındaki haberlere göre Tottenham, F.Bahçe’nin genç yıldızı Eljif için 20 milyon pound (23 milyon euro) teklif edecek.
Liverpool’un da bu transfer savaşında bulunduğu yazıldı.
Birçok Avrupa ekibinin radarında bulunan Sarı-Lacivertli futbolcu için son olarak İtalyan ekibi Fiorentina’nın scout ekiplerini Galatasaray maçına göndereceği ortaya çıkmıştı.
Akşam
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