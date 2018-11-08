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Eljif Elmas'a milli davet

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Eljif Elmas, Makedonya Milli Takımı aday kadrosuna alındı.

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Makedonya’nın UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı Lihtenştayn ve  Cebelitarık maçlarının aday kadrosu belirlendi. Makedonya Futbol Federasyonunun  internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Igor Angelovski,  kadroya 21 futbolcu dahil etti.

Makedonya, UEFA Uluslar D Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım'da deplasmanda  Lihtenştayn, 19 Kasım'da evinde Cebelitarık ile karşılaşacak.

Aday kadroya davet edilen Eljif Elmas, Makedonya Milli Takımı'nın 16  Ekim'de deplasmanda Ermenistan ile oynadığı ve 4-0 kaybettiği mücadelede kırmızı  kart gördüğü için Lihtenştayn karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Aday kadroda yer alan isimler şöyle:

Kaleci: Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano), Damjan Siskovski (Lahti),  Dejan İliev (Arsenal)

Defans: Kire Ristevski (Ujpest), Visar Musliu, Egzon Bejtullai  (Shkendija), Mite Cikarski (PAS Giannina), Kristijan Tosevski (Vardar), Gjoko  Zajkov (Charleroi)

Orta saha: Eljif Elmas (Fenerbahçe), Arijan Ademi (Dinamo Zagreb),  Enis Bardhi (Levante), Stefan Spirovski (Ferencvaros), Boban Nikolov (Vidi),  Ezgjan Alioski (Leeds United), Ferhan Hasani (El-Raed),

Forvet: Goran Pandev (Genoa), Ilija Nestorovski, Aleksandar Trajkovski  (Palermo), Ivan Trickovski (AEK Larnaka), Krste Velkovski (Saraybosna)

(AA)

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